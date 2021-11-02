التنمية الاجتماعية تشارك بورشة عمل للحد من الاستغلال و الانتهاك الجنسي

غزة-الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في مركز تمكين المراة والمجتمع في النصيرات في دورة بعنوان "مساعدة المساعدين و التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال و الانتهاك الجنسي " وذلك ضمن مشروع تحسين الوصول للخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي و الاجتماعي للنساء و الاطفال الأكثر هشاشة و المتضررين من جائحة كورونا ومن التصعيد الأخير في قطاع غزة.

بدورها ،أكدت مدير المركز أ. نعيمة سويدان أن مشاركة المركز في مثل هذه الدورات والمشاريع له أهمية بالغة في كسب المعرفة والتعرف على اليات الدعم النفسي للأطفال والنساء , لافته إلى أن هذه الشرائح من رواد المركز وتحتاج لدورات وورش الدعم النفسي المتواصلة .

