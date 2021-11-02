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الادارة العامة للصحة النفسية المجتمعية تفتتح دورة في الوعي الذاتي

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:58

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غزة-الرأي

 افتتحت الادارة العامة للصحة النفسية المجتمعية بالتعاون مع الادارة العامة للمباحث بوزارة الداخلية والأمن الوطني، دورة في " الوعي الذاتي "  وذلك في إطار جهودها المبذولة لرفع الوعي الايجابي بقضايا الصحة النفسية في أوساط المجتمع كافة.

وتستمر الدورة المكثفة لمدة ثلاث أيام تدريبية سيتناول فيها المدربين مفاهيم الوعي الذاتي واستراتيجيات التحكم بالانفعالات وادارة الغضب، وتقنيات يمكن استخدامها في الحياة اليومية لرفع كفاءة وعي الضباط المشاركين في الدورة بأنفسهم.

وقد حاضر في اليوم التدريبي الأول الحكيم النفسي في عيادة الصوراني للصحة النفسية محمد طافش، تناول فيه مفاهيم عامة عن الصحة النفسية والوعي الذاتي وادارة الانفعال. الجدير بالذكر ،ان الدورة ستستمر ليومين آخرين سيحاضر بها اخصائي الصحة النفسية الدكتور اسماعيل ابو ركاب، والحكيم النفسي محمد أبو ركبة.

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