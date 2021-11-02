تعليم الشمال يكرّم أمناء المكتبات المتميزين

غزة-الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة أمناء المكتبات المتميزين بأنشطة أسبوع المكتبات المدرسية، بحضور أ. أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم، وأ. موسى شهاب مدير الدائرة الفنية، وأ. أيمن ظاهر رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. عبير السلطان مشرفة المكتبات، وم. وفاء حجازي التي قدمت دورة المحتوى الرقمي من المديرية.



بدوره، أثنى حرز الله على ما قام به الأمناء من جهد متميز في أنشطة "أسبوع المكتبات" وكذلك لختامهم دورة المحتوى الرقمي، موضحاً أهمية دور المكتبات لتوصيل العلم والمعلومات المفيدة للطالب في زمن أصبحت التكنولوجيا تطغى على حياة الإنسان المعاصر والطلبة والتي لا تخلو من مخاطر ومعلومات غير مفيدة قد تضر الطالب عقلياً ونفسياً فكان لابد من حث الطلبة على القراءة وتوجيههم نحو مواقع مفيدة.



من جهته ،شكر شهاب قسم التقنيات التربوية وأمناء المكتبات وثمن دورهم الفاعل في أسبوع المكتبات المدرسية، مؤكداً على أهمية المكتبات وفعاليتها اتجاه الطلبة والتي تغرس فيهم المهارات والقيم والثقافة والعلم.



وفي نهاية اللقاء قام مدير التربية والتعليم بتوزيع شهادات التقدير لأمناء المكتبات المتميزين الذين كان لهم دوراً بارزاً بأنشطة أسبوع المكتبات وهنأتهم على تجاوزهم الدورة بنجاح.

