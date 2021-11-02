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تعليم شرق غزة يعقد لقاءً لللتوعية بمخاطر مخلفات الحرب

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:29

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة لقاءً بعنوان "التوعية من مخاطر مخلفات الحرب القابلة للانفجار" بمدرسة بيسان الأساسية للبنات، وذلك ضمن مشروع الاستجابة السريعة للتوعية بمخاطر المخلفات الذي تنفذه مؤسسة إنقاذ الطفل بفلسطين والممول من وزارة الشئون الخارجية النرويجية.
وحضر اللقاء د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، ود. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي، وأ. علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. نهى أبو شعيرة مديرة المدرسة، وأ. أحمد جبر وأ. مها منصور من مؤسسة إنقاذ الطفل، وبمشاركة كوكبة من طالبات المدرسة.
وثمن الشيخ خليل جهود القائمين على هذا اللقاء الذي يهدف إلى نشر التوعية من مخاطر المخلفات الحربية بين أوساط الطلبة، مؤكداً ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع الأجسام المشبوهة وإبلاغ جهات الاختصاص بذلك.
وأوضح أن قطاع غزة والمجتمع الفلسطيني يتعرض كثيراً لمثل هذه الحالات نتيجة الحروب الصهيونية المتكررة والتي تخلف ورائها الكثير من المخلفات الحربية للإضرار بأبناء شعبنا.
 

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