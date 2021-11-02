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جودة البيئة توقف عمل إنشاء مباني خرسانية ضمن حرم الشاطىء

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:33

جودة البيئة توقف عمل انشاء مباني خرسانية ضمن حرم الشاطىء
جودة البيئة توقف عمل انشاء مباني خرسانية ضمن حرم الشاطىء

غزة- الرأي

ضبطت وأوقفت طواقم التفتيش في وحدة حماية البيئة لدى سلطة المياه وجودة البيئة، مقاول عن العمل في انشاء مباني ومنشآت خرسانية ضمن حرم شاطىء مدينة غزة ومياهه، واخطاره بضرورة الحصول على الموافقات اللازمة.

و توجهت الطواقم نحو عملية الضبط ضمن جهود وحدة حماية البيئة لالزام كافة المنشآت ذات الأثر البيئي بالحصول على الموافقات البيئية اللازمة قبل البدء بعملية الانشاء.

وقال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ايراهيم، إن الضبط جاء وفقا لتنفيذ قانون حماية البيئة رقم 7 للعام 1999م الخاص بالبيئة البحرية.

وأفاد مدير عام وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.بهاء الدين الأغا، أن عملية الضبط تمثلت بالايقاف حتى استكمال الاجراءات القانونية و تنفيذ الإجراءات البيئية المطلوبة بعد اعتمادها من سلطة المياه وجودة البيئة.

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