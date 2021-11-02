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"مباحث التموين" تضبط مخزن وقود مخالفاً لاجراءات السلامة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:36

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غزة-الرأي

ضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، مخزن وقود مخالفًا لإجراءات الأمن والسلامة بمحافظة شمال غزة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية أجرتها مباحث التموين بمشاركة الهيئة العامة للبترول والدفاع المدني.

وأكدت مباحث التموين في تصريح وصل " الراي " نسخة عنه ، أن مخزن الوقود تم إخفائه تحت الأرض، بين الأحياء السكنية، وهو بسعة 110 ألف لتر، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح المواطنين ، موضحة أن المخزن يضم خزانين سعة 30-35 ألف لتر تحت الأرض، وخزانين آخرين سعة 25 ألف لتر فوق الأرض.

ونوهت مباحث التموين إلى أنها حررت محضر ضبط وإخطار بالإزالة، وأحالت ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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