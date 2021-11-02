"الاعلام الحكومي "يحمل بريطانيا المسؤولية ويطالبها بالاعتذار والتعويض

غزة-الرأي

حمل المكتب الاعلامي الحكومي بغزة بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي كامل المسئولية عن جريمة وعد بلفور المشؤوم بحق شعبنا الفلسطيني، وتبعاتها السياسية والقانونية والأخلاقية، مطالباً اياها بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وضرورة الاعتذار إلى شعبنا الفلسطيني، وتعويضه عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء تلك الجريمة على مدى العقود السابقة، والعمل جديا من أجل تمكيننا من استعادة حقنا المشروع في إقامة دولتنا المستقلة.

واكد الاعلام الحكومي " حق الشعب الفلسطيني بأرضه ، لافتا ان المساس به يتنافى مع كل الشرائع الدولية والثوابت التاريخية .

وقال الاعلام الحكومي في بيان وصل" الرأي" نسخة عنه في الذكري 104 لوعد بلفور :" من حق شعبنا الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكها، الأمر الذي كفلته القوانين الدولية وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر نضاله المستمر.

وأضاف :" لا بد من العمل جديا على استعادة وحدتنا الوطنية القائمة على التمسك بثوابتنا الوطنية لكي نتمكن من لجم غطرسة وعنجهية الاحتلال.".

وطالب الاعلامي الحكومي دول العالم الحر لإعادة الاعتبار لقضية شعبنا وحقوقه العادلة، خاصة حق العودة الذي أكدت عليه القرارات الدولية ليكون على سلم أولويات عملها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاهها، داعياً وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية لتسليط الضوء على هذه الجريمة وكشف الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا على مدى أكثر من مائة عام.

واليكم البيان كالتالي :

بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في ذكرى وعد بلفور المشئوم 2021 م

غزة - وزارة الإعلام:

مع تجدد ذكرى وعد بلفور المشئوم في ذاكرة الفلسطينيين والشرفاء حول العالم، تترسخ وتزداد مطالب شعبنا إصرارا بحقوقه كاملة في العودة، وإنهاء الاحتلال، وفق المواثيق والأعراف الدولية. ورغم مضى 103 عاماً عليه، فإن هذه المطالبات التي تتوارثها الأجيال تؤكد على تمسك شعبنا بثوابته الوطنية، في ظل صمت وتخاذل عالمي وتسارع عربي نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي واعتباره صاحب شرعية على أرض فلسطين التاريخية، مع اغفال فج لحقنا كشعب فلسطينيين أصيل وغض الطرف عن كوننا نازحين في أرضنا، ولاجئين خارجها.

لم ولن ينسى شعبنا هذه الذكرى المشئومة 2/11/1917م حينما وجه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، الأمر الذي يعد جريمة دولية، لا تسقط بالتقادم بحق شعبنا الفلسطيني. فكان هذا الوعد المشئوم هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، ناهيك عن كونه تصرف وسلوك عنصري تتحمل بريطانيا تبعاته إلى يومنا هذا، ولن ينتهي حتى يعود الفلسطينيون إلى أرضهم التي هجروا منها تحت وطأة السلاح والقتل.

لقد سطر هذا الوعد الظالم بداية الطريق لسلب أرض فلسطين، وطرد وتهجير أصحابها الأصليين عبر مجازر التطهير العرقي، والتهجير بقوة إرهاب العصابات الصهيونية بإرهاب منظم قائم على أبشع أشكال الاحتلال، وتواطئ بريطانيا ومسئوليتها الكاملة سياسيا وقانونيا.

ففلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني لا يملك أي كان أن يهبها أو يتنازل عن ذرة تراب منها، وإن كل المعاهدات والاتفاقيات لا تسقط حق شعبنا التاريخي والسياسي فيها. وفي ظل هذه الذكرى الأليمة فإننا نؤكد على ما يلي:

نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني التاريخي الأصيل في أرضه، وأن المساس بهذا الحق يتنافى مع كل الشرائع الدولية والثوابت التاريخية.

من حق شعبنا الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكها، الأمر الذي كفلته القوانين الدولية وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر نضاله المستمر

لا بد من العمل جديا على استعادة وحدتنا الوطنية القائمة على التمسك بثوابتنا الوطنية لكي نتمكن من لجم غطرسة وعنجهية الاحتلال.

في هذه الذكرى، نحمل بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي كامل المسئولية عن جريمة وعد بلفور المشؤوم بحق شعبنا الفلسطيني، وتبعاتها السياسية والقانونية والأخلاقية.

نطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وضرورة الاعتذار إلى شعبنا الفلسطيني، وتعويضه عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء تلك الجريمة على مدى العقود السابقة، والعمل جديا من أجل تمكيننا من استعادة حقنا المشروع في إقامة دولتنا المستقلة.

نطالب دول العالم الحر لإعادة الاعتبار لقضية شعبنا وحقوقه العادلة، خاصة حق العودة الذي أكدت عليه القرارات الدولية ليكون على سلم أولويات عملها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاهها.

ندعو وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية لتسليط الضوء على هذه الجريمة وكشف الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا على مدى أكثر من مائة عام.



وزارة الإعلام - المكتب الاعلامي الحكومي

فلسطين – قطاع غزة

02 - 11 - 2021 م