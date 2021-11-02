صحة البيئة بخانيونس تنفذ عدة جولات تفتيشية لمراقبة صحة المياه

غزة-الرأي

نفذ قسم صحة البيئة بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بمدينة خانيونس جولة مشتركة بالتعاون مع بلديتي بني سهيلا، وخزاعة لمراقبة مياه الشرب. وتم اخذ عينات مياه للفحص الميكروبيولوجي، وايضا تم عمل فحوصات ميدانية للمياه والتأكد من كلورة مياه الشرب.

وأشرف على ذلك كلا من ا. ابتسام أبو دقة، أ. سها أبو عامر. وفي ذات السياق نفذ قسم صحة البيئة خانيونس بالتعاون مع مصلحة مياه الساحل جولة تفتيشية لمراقبة المياه في خانيونس، حيث تم أخذ عينات مياه للفحص الكيميائي للآبار والمحطات وخطوط التوزيع الرئيسية، وعمل فحوصات ميدانية للمياه والتأكد من نسبة كلورة مياه الشرب وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

