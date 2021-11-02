الصحة تفتتح عيادة لعلاج الإصابات والجرحى بالمستشفى الاندونيسي

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الصحة بالتعاون مع أطباء بلا حدود بلجيكاMSF عيادة الجرحى في مستشفى الإندونيسي لعلاج جرحى مسيرة العودة و اصابات الحروب، وذلك في اطار تقديم خدمات صحية آمنة للجرحى والاصابات في محافظة شمال قطاع غزة،

بدوره ، وضح أ.هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن العيادة تضم أطباء مختصين من وزارة الصحة الى جانب أطباء من الخارج لتقديم خدمة ترميم العظام والكسور المعقدة للجرحى.

وبين حماده، أن العيادة التي تتواجد كمبنى مستقل في مستشفى الإندونيسي تضم وحدة للعلاج الطبيعي والتأهيلي وغيارات الجروح ووحدة للدعم النفسي، مشيراالى أنه سيتم تفويج واختيار الحالات التي تحتاج الى متابعة ورعاية طبية بشكل دائم من خلال تقييم دوري من قبل أطباء بلا حدود بلجيكا وبالتعاون مع وزارة الصحة ولجنة الجرحى العليا لتجهيزها للتدخل الجراحي.

وذكر أ. حمادة أن تقديم هذه الخدمة يأتي لتسهيل تقديم الخدمة الصحية لجرحى محافظة الشمال وتقديم الدعم النفسي واللوجستي لهم بمتابعة من الادارة العامة للمستشفيات ودائرة العمليات والعيادات الخارجية.

هذا وسيبدأ العمل في عيادة أطباء بلا حدود للإصابات والجرحى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

يذكر أن العيادة قد تم افتتاحها أول أمس بحضور مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح ممثلا عن عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش وممثلين عن مستشفى العودة وممثلين عن أطباء بلا حدود بلجيكا ومدير مستشفى الإندونيسي ومجلس ادارتها.