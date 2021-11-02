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تعليم الشرق يناقش آلية تنفيذ برنامج تطوير تعليم العلوم والرياضيات

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:23

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غزة-الرأي


ناقشت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة آلية تنفيذ برنامج تطوير العلوم والرياضيات والممول من الحكومة اليابانية من خلال جمعية جايكا في فلسطين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المديرية بحضور أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، ومشرفين ومشرفات الرياضيات والعلوم الحياتية في المديرية، ومديري ومديرات المدارس المنوي عقد البرنامج فيها وهي: مدرسة معاذ بن جبل الأساسية للبنين، ومدرسة صلاح الدين الأساسية "أ" للبنين، ومدرسة الكرامة الأساسية "أ" للبنات، ومدرسة المجدل الأساسية "ب" للبنات.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة دليل إرشادات المشرف التربوي والمعلم والصفوف التي ستطبق عليها الدراسة.
 

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