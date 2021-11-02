"نحو القمة".. مبادرة تعليمية لمدرسة أبو عبيدة بن الجراح لتعزيز قدرات الطلبة

غزة-الرأي

بخفّةٍ وهمّةٍ ونشاط يسارع الطالب "محمد أبو درابي" الخطى مع اللحظات الأولى لتسلل أشعة شمس الخريف الباردة صباح كل يوم للالتحاق بدروسه "الإضافية" التي تعقدها مدرسته ضمن مبادرتها الطموحة "نحو القمة" للارتقاء بقدرات الطلبة وتحسين مستوياتهم التحصيلية في الثانوية العامة.

سباق نحو القمة..

ويتبارى معلمو مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة؛ لتقديم كل جهد مستطاع من أجل الارتقاء بطلبتهم في الثانوية العامة من خلال المبادرة الإبداعية (نحو القمة) التي شرعوا بتنفيذها مؤخراً لطلبة الفرع العلمي وذلك عبر الحصص الإضافية في مختلف المباحث الدراسية. كما يقول نائب مدير المدرسة والمشرف على متابعة تنفيذ المبادرة أ. أسامة المقيد.

ويوضح المقيد أن هذه المبادرة (نحو القمة) تهدف إلى إثراء المنهاج الدراسي لطلبة الثانوية العامة في الفرع العلمي بواقع ساعة دراسية يومياً يتم تنفيذها ما بين السادسة والنصف والسابعة والنصف صباحاً أي قبل بدء الدوام الرسمي.

وأشار المقيد إلى أن هناك إقبال كبير من قِبل طلبة المدرسة للالتحاق بتلك اللقاءات الدراسية سواء خلال الدوام الرسمي أو في أيام الإجازة التي تلت الربع الأول من العام الدراسي الحالي.

ونوّه المقيد إلى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها منذ عدة سنوات وقد آتت أكلها في السنوات السابقة وهو ما شجّع إدارة المدرسة على مواصلتها لخدمة الطلبة وتحسين مستوياتهم التحصيلية من خلال تهيئتهم معرفياً ونفسياً لخوض الامتحانات النهائية.

ولمزيد من التفاعل بين الطلبة ومعلميهم، قال المقيد إنه "تم إنشاء مجموعة خاصة على تطبيق "الواتس آب" يتم من خلالها نشر النماذج الإثرائية في مختلف المباحث لتكون في متناول يد الطالب حتى يتمكن من الرجوع إليها في أي وقت بالإضافة إلى طرح تساؤلات الطلبة والإجابة عليها من قبل المعلمين حتى تعم الفائدة للجميع".

وعدّد المقيد جملة من الإنجازات التربوية التي حققتها مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين خلال العام الدراسي المنصرم من بينها حصولها على المركز الأول على مستوى مديرية الشمال في الفرعين العلمي والأدبي من حيث أعلى نسبة نجاح في امتحانات الثانوية العامة وحصولها كذلك على المركز الثالث على مستوى مديريات قطاع غزة للبنين بالإضافة إلى حصول أحد طلبة المدرسة وهو ماجد طارق لبد على المركز الأول في الفرع العلمي (بنين) بمعدل 99.1%، وكذلك حصول 4 من معلمي المدرسة على أعلى نسبة نجاح في مباحثهم على مستوى القطاع.

وتوجّه المقيد بجزيل الشكر لجميع معلمي المدرسة المنضمين في هذه المبادرة لما يبذلونه من جهد كبير في سبيل الارتقاء بالطلبة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التعليمية، متمنياً في ذات الوقت النجاح والتوفيق والتميز لجميع الطلبة.

تفاعل وثناء..

طلبة المدرسة الذين تفاعلوا إيجاباً مع المبادرة منذ انطلاقتها عبروا عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المدرسة ومعلميها الذين يولون اهتماماً كبيراً بهم ويسخرون أوقاتهم وكل إمكاناتهم في سبيل تحقيق مصلحتهم ورفعتهم.

وقال الطالب أبو درابي متحدثًا باسم زملائه إن هذه المبادرة تعتبر رافعة مهمة للطلبة حيث يتلقى الطلبة خلالها مزيداً من الجرعات الإثرائية للمباحث كافة مما يذلل الصعاب والعقبات أمامهم.

وأوضح أنه وزملاءه وعددهم نحو (190) طالباً يواظبون على حضور اللقاءات الصباحية التي تكون قبل بدء الدوام الرسمي بنحو ساعة رغم المشقة التي يكابدونها كما أنهم ملتزمون بالحضور في فترة العطلة أيضاً حيث يستمر مدة اللقاء نحو ساعتين.

ونوّه الطالب أبو درابي إلى أن الالتزام في هذه اللقاءات الإثرائية "المجانية" يغني الطالب عن الالتحاق بالدروس الخصوصية التي تستنزف الكثير من المال والوقت.

ودعا الطالب أبو درابي الطلبة إلى تنظيم الوقت وعدم الانشغال بالملهيات التي لا طائل منها مثل متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والعبث بالهواتف الذكية ومشاهدة التلفاز والسهر الذي لا طائل منه حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وآمالهم بالنجاح والتفوق في الثانية العامة للانطلاق بعدها إلى المرحلة الجامعية ودراسة التخصصات التي يرغبون بها.

