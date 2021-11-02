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صحة البيئة برفح تجري فحوصات دورية لمياه المدارس ومحطات الصرف الصحي

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:56

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غزة-الرأي

 نفذ قسم صحة البيئة الإدارة العامة للرعاية الأولية في مدينة رفح رئيس القسم بزيارة محطة المعالجة المركزية لمياه الصرف الصحي بمدينة رفح، وذلك لمتابعة آلية معالجة مياه الصرف الصحي والاطلاع على نتائج الفحوصات الدورية للصرف الصحي، والتي أشرف عليها المهندس هشام جبر.

وفي ذات السياق، قام رئيس قسم صحة البيئة وطاقم التفتيش البيئي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم قسم الصحة المدرسية لمراقبة المياه في مدارس محافظة رفح. حيث تم أخذ عينات للفحص الميكروبيولوجي والكيميائي وذلك من محطات التحلية و"التنكات" في المدارس للتأكد من جودة المياه المقدمة لشرب طلاب المدارس، والتي تم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة، لإجراء فحوصات للمياه من حيث نسبة الأملاح الصلبة الكلية الذائبة، ونسبة الكلور، ونسبة الحموضة، وذلك للمحافظة على صحة طلبة المدارس.

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