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خان يونس: الانتهاء من تركيب مصافي مياه الأمطار في شارع اللدادوه

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:01

خانيونس- الرأي:

قامت طواقم بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتركيب مجموعة من مصافي مياه الأمطار في مدخل شارع اللدادوه المتفرع من شارع البحر والواقع في مخيم (A) وذلك في إطار المساعي المبذولة ضمن استعدادات موسم الشتاء للموسم الحالي.

وبين رئيس شعبة صيانة شبكات الصرف الصحي والأمطار م. كرم مطر، أن أعمال تركيب المصافي الجديدة جاءت بناءً على الملاحظات التي يتم تسجيلها من قبل لجنة طوارئ الشتاء بالبلدية، حيث تم إنشاء تلك المصافي للمساعدة في تصريف المياه المتجمعة بشكل انسيابي في تلك المنطقة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار مطر إلى أن البلدية تبذل جهودًا مستمرة للتخفيف من حجم تداعيات المنخفضات الجوية وما يصاحبها من هطول مياه الأمطار والتي قد تتجمع في محيط مصافي المياه المنتشرة في شوارع المدينة.

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