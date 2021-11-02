" الاقتصاد": ضبط 24 محضر اتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة-الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد مايقارب 164جولة وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزة لمتابعة الأسعار، تم بموجبها تحرير 24 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

كما بينت الوزارة خلال تقريرها اليومي تسجيل 14 محضر ضبط بحق عدد من المحال التجارية لوجود سلع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ، وإتلاف 28 طن دقيق ضبط سابقاً وتحويله لعلف حيواني.

بدوره ، نظم قسم الصناعات المعدنية زيارات على محطات تعبئة غاز الطبخ بمشاركة الهئية العامة للبترول ووزارة الحكم المحلي ومديرية الدفاع المدني بهدف معاينة الوضع القائم في محطات الغاز في قطاع غزة وذلك ضمن نطاق أعمال اللجنة الخاصة بإعداد بروتوكول لفحص صهاريج الغاز الثابتة والمتحركة في محطات تعبئة الغاز .

وأكدت الوزارة في المحافظات الخمسة مواصلة جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع.