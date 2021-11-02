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تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لدراسة آلية تطبيق برنامج تطوير تعليم العلوم والرياضيات

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:15

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غزة-الرأي

عقد قسم الإشراف في مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً مع مشرفين العلوم والرياضيات ومدراء المدارس المشاركة في البرنامج وذلك لتوضيح ودراسة آلية تطبيق وتطوير العلوم والرياضيات، بحضور مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي، ورئيس قسم الإشراف أ.فلاح الترك.


وخلال الاجتماع رحب مدير التعليم بالمشرفين ومدراء المدارس المشاركة بالمشروع، منوهاً الى أن هذا المشروع يهدف الى تطوير أداء المعلمين والطلاب في العملية التعليمية.
وأوضح د.أبوعلي أن وزارة التعليم تعمل بكل طاقتها للارتقاء بأداء المعلم والطالب للوصول الى الهدف المنشود، من خلال التعاون مع المؤسسات التي تقدم البرامج والدعم للعملية التعليمية بما يخدم مصلحة الطالب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.


هذا وسيتم تطبيق أدوات الدراسة المسحية المتعلقة ببرنامج تطوير العلوم والرياضيات صباح يوم الأربعاء الموافق 3/11/2021 في المدارس المشاركة في البرنامج.


ومن الجدير بالذكر أن المدارس المشاركة في برنامج تطوير العلوم والرياضيات _ جايكا هي: مديرية التربية والتعليم غرب غزة مدرسة مصطفى حافظ الأساسية المشتركة مدرسة رامز فاخرة الاساسية مدرسة حمامة مدرسة مصعب بن عمير ".
 

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