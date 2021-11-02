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"العشائر والإصلاح" بخانيونس تنجز 185 قضية خلال أكتوبر

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:53

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غزة-الرأي

أنجزت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح لوزارة الداخلية والأمن الوطني بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 185 قضية خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وذكرت شؤون العشائر في إحصائية لها أن القضايا المعالجة تنوعت بين قضايا مالية ومشاجرات واراضي وسرقة وغيرها.

وبينت أن مكاتبها في المحافظة انجزت 80 قضية مشاجرات و31 قضية مالية و28 حوادث، إلى جانب 26 قضايا عائلية و11 قضايا متعلقة بخلاف على أراضٍ، و9 قضايا سرقة

وأشارت إلى أنه مكتب العشائر بخان يونس يسعى جاهداً لإصلاح ذات البين ومعالجة جميع القضايا التي تصلهم بشكل ودي

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