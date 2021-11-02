شرطة رفح تُنهي خلافين ماليين بقيمة 40 ألف دولار

غزة-الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة رفح خلافين ماليين منفصلين بين مواطنين بقيمة 40 ألف دولار.

بدوره، ذكر مدير دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة رفح العقيد حجاج الجبالي أن الدائرة تلقت شكوتين إحداهما من المواطن "غ.ج" متعلقة بواقعة رفض المشكو ضده "أ.ج" تسليمه شقة اشتراها منه بقيمة 30 ألف دولار.

وأوضح أن الشكوى الثانية من المواطن "ع.أ" تتعلق في معاملة تجارية بقيمة 10 آلاف دولار يرفض فيها المشكو ضده "م.خ" دفع الدين المستحق في ذمته إثر المعاملة.

وبيًن جبالي أنه جرى التواصل مع أطراف كل خلاف على حدة للحضور لمكتب العلاقات العامة والاستماع لموضوع الخلاف للتوصل لحلول مرضية للأطراف.

وأوضح العقيد الجبالي أنه تم الاطلاع بحضور الأطراف على تفاصيل الخلافين ومناقشة البينات والحُجج المتعلقة بوقائعها.

ولفت مدير العلاقات العامة بشرطة رفح إلى أن ضباط العلاقات العامة تمكنوا من إزالة العثرات حول الخلافين، والتوصل لحلول مقبولة من أطراف الشكوتين، أعقبها تحرير سندي مصالحة وحل الخلافين بموافقة أطراف كل شكوى.