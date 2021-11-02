وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش الخطط التطويرية للعمل بالديوان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم دورة فن التعليق الصوتي للمعلميَن وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تربية الوسطى تحُيي ذكرى وعد بلفور المشؤوم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم : بدء التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الأولى (حزيران 2022م) وكالة الرأي الفلسطينية العدل: التطبيع مع الاحتلال امتداد لوعد بلفور يزيد من شعبنا التمسك بحقوقه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تشرع بتبليط شارع المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الاولية تواصل جهودها في مراقبة خدمات صحة البيئة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعقد محاضرة بعنوان "الحماية والاستعداد لمواجهة النزاعات " وكالة الرأي الفلسطينية ادارتي التمريض والصحة النفسية يبحثان سبل الارتقاء بجودة الخدمات النفسية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين والمالية يناقشان أعمال لجان مقابلات الوظائف الإشرافية
أخبار » الأخبار الحكومية

"مكافحة المخدرات" تعقد سلسلة محاضرات توعوية لطلاب الثانوية برفح

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:00

11
11

غزة-الرأي

شرعت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب القطاع بعقد سلسلة محاضرات توعوية بمشاركة طلاب المدارس الثانوية في المحافظة للتوعية والتحذير من مخاطر المخدرات.

بدورها ، أوضح النقيب بكر شيخ العيد من دائرة التخطيط والتوعية بمكافحة مخدرات رفح أن المحاضرات تشمل الحديث عن مخاطر المخدرات، وأضرارها السلبية على الفرد، والمجتمع، والآثار الكارثية الناجمة عن تعاطيها صحيًا، واقتصاديًا.

وأشار شيخ العيد إلى أن مكافحة رفح تواصل العمل في مبادراتها التوعوية الموجهة للطلبة لزيادة الوعي الثقافي حول هذه الآفة الخطيرة وتجنبها، للوصول إلى مجتمع آمن وجيل واعد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟