"مكافحة المخدرات" تعقد سلسلة محاضرات توعوية لطلاب الثانوية برفح

غزة-الرأي

شرعت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح جنوب القطاع بعقد سلسلة محاضرات توعوية بمشاركة طلاب المدارس الثانوية في المحافظة للتوعية والتحذير من مخاطر المخدرات.

بدورها ، أوضح النقيب بكر شيخ العيد من دائرة التخطيط والتوعية بمكافحة مخدرات رفح أن المحاضرات تشمل الحديث عن مخاطر المخدرات، وأضرارها السلبية على الفرد، والمجتمع، والآثار الكارثية الناجمة عن تعاطيها صحيًا، واقتصاديًا.

وأشار شيخ العيد إلى أن مكافحة رفح تواصل العمل في مبادراتها التوعوية الموجهة للطلبة لزيادة الوعي الثقافي حول هذه الآفة الخطيرة وتجنبها، للوصول إلى مجتمع آمن وجيل واعد.