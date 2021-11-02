داخلية خان يونس تُنجز 12 ألف معاملة خلال أكتوبر

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني-12032 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 8141 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 1012 مولوداً جديداً، و117 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 344 معاملة، والشؤون القانونية 2427 معاملة، بينما أنجزت 513 معاملة جوازات، و95 معاملة إقامات وشؤون أجانب، و512 معاملة للشؤون الإدارية.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق.