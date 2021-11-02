ديوان الموظفين والمالية يناقشان أعمال لجان مقابلات الوظائف الإشرافية

غزة- الرأي

عقد ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة المالية اليوم الثلاثاء، لقاءً تحضيرياً لأعمال لجان مقابلات الوظائف الإشرافية الخاصة بقطاع وزارة المالية، والتي تستهدف عدد (23) وظيفة إشرافية، بحضور (100) عضو لجنة من تخصصات مختلفة.



وشهد اللقاء حضور أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، ود.إياد أبو هين الوكيل المساعد لوزارة المالية، إلى جانب د.رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وأ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وأ. منذر السقا رئيس لجنة المقابلات الوظيفية في القطاع المالي.



خبرات كبيرة

افتتح د. إياد أبو هين الوكيل المساعد لوزارة المالية، اللقاء بكلمة ترحيبية أثنى فيها على حضور الجميع، مؤكداً أن خطوة عقد مقابلات الوظائف الإشرافية هي خطوة استراتيجية هامة، ستلقي بظلالها الإيجابية على العمل الحكومي ككل.



ودعا د. أبو هين أعضاء اللجان المختلفة إلى بذل أفضل ما لديهم لاختيار الأكثر كفاءة من بين المتقدمين، موضحاً أن الاختيارات الصحيحة ستعود بالنفع على العمل الحكومي، وصولاً إلى لمس المواطن جودة أكبر في مفاصل العمل الحكومي المتعددة.



عملية إدارية ضخمة

من ناحيته قال أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، أن الجميع على أعتاب عملية إدارية كبيرة وغير سهلة، في ظل تراكم العديد من الاستحقاقات، التي تضع ديوان الموظفين بالتعاون مع كافة الوزارات أمام ضرورة بذل جهود كبرى لتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف.



ولفت الكيالي إلى بدء ديوان الموظفين العمل في هذا الملف عبر اعادة ترتيب هيكليات الوزارات كافة، قبل الإعلان عن فتح باب التسابق في (328) دائرة حكومية يتنافس عليها الآلاف من الموظفين بصورة حقيقية وعبر معايير النزاهة والشفافية.



وأشار الكيالي إلى تشكيل هذه الدوائر عصب الإدارة الوسطى في العمل الحكومي، مع تشكيلها في المستقبل مفاصل الإدارة العليا مما يجعلها ذات أهمية خاصة في الوقت الراهن.



تقسيم العمل

أما د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، فتطرق إلى القرار الحكومي الصادر في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، والذي يقضي ببدء العمل في عقد المسابقات الإشرافية لوظائف مدير دائرة – رئيس قسم ثم رئيس شعبة، الأمر الذي يدفع الديوان للتعاون مع كافة الوزارات لتقسيم عمل اللجان وخروجها بأفضل صورة ممكنة.



وقال د. الغمري: " بدأنا الجولة الأولى من عقد المسابقات الإشرافية داخل أروقة ديوان الموظفين العام مطلع الأسبوع الراهن، والآن ننتقل للعمل خارج الديوان وتحديداً في وزارة المالية لإيماننا الكامل بقدرات طواقمها في المساعدة على الوصول إلى النتائج التي نتطلع إليها في هذه المسابقات ".



تجهيزات كاملة

من جانبه تطرق أ. منذر السقا رئيس لجنة المقابلات الوظيفية إلى التحضيرات الفنية والتقنية واللوجستية التي تبذلها وزارة المالية وديوان الموظفين العام من أجل عقد المسابقات الإشرافية بصورة مثلى.

وقال السقا أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها من أجل المساعدة في تطبيق معايير النزاهة والشفافية عبر كافة المسابقات التي تحتضنها أروقة الوزارة بالقطاع المالي.



خطوات استكمالية

أما أ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات فتحدثت عن هذا اللقاء الذي يمثل خطوة استكمالية لسلسلة من اللقاءات المنعقدة في الجولة الأولى، بحيث يستهدف (23) وظيفة بمشاركة (100) عضو لجنة، سيتحملون مسؤولية اختيار الأفضل في المسابقات الإشرافية كافة بالقطاع المالي.



وقالت أبو شريعة: " مقابلات الجولة الثانية ستنطلق الأحد الموافق السابع من نوفمبر الجاري، في مقر وزارة المالية، وستقام بالتوازي مع مجموعة أخرى من الدوائر التي تعقد مسابقاتها لصالح وزارات مختلفة داخل مقر ديوان الموظفين العام ".

ووضعت أبو شريعة بين يدي الحاضرين مجموعة من المحددات والمعايير الواجب العمل بها من أجل ضمان خروج اللجان بنتائج مثالية تحكمها النزاهة والشفافية في عملية اختيار الأفضل لشغل الوظائف الإشرافية..