ادارتي التمريض والصحة النفسية يبحثان سبل الارتقاء بجودة الخدمات النفسية

غزة-الرأي

بحث مدير عام التمريض د. خليل شقفة، ومدير عام الصحة النفسية د. جميل سليمان الارتقاء بجودة الخدمات النفسية المقدمة للمرضى والمراجعين في مراكز وأقسام الصحة النفسية.

وأكد د. شقفة بأن للتمريض دور تكاملي مهم مع أطقم العمل الصحية في مستشفى الصحة النفسية ومراكز الصحة النفسية المجتمعية المنتشرة في محافظات غزة المختلفة، مشيرا إلى أهمية الوحدات النفسية التي استحدثت مؤخرا في مستشفيات وزارة الصحة، والمردود الإيجابي لها على صحة المريض وسرعة تحسن حالته.

وأبدى د. شقفة استعداد ادارته المضي جنبا إلى جنب مع الادارة العامة للصحة النفسية والعمل من أجل أفضل تقديم رعاية صحية للمرضى، مشيرا الى تعزيز الأطقم التمريضية العاملة بأعداد جديدة وأن التنسيق قائم لافتتاح العيادة الصحية في سجن أصداء والتي تضم نخبة من الممرضين المؤهلين للتعامل مع النزلاء صحيا ونفسيا.

بدوره، شكر د. جميل سليمان مدير عام الصحة النفسية الجهود التي تبذلها الأطقم التمريضية في منظومة عمل الصحة النفسية، مشيرا إلى أعداد الحاصلين على درجات علمية عليا في مجال الصحة النفسية من التمريض والدور الكبير الذي يقومون به، ومبديا حرصه على تكامل الجهود واستمرار التعاون لتقديم أفضل خدمة للمريض الفلسطيني.