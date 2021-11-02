الرعاية الاولية تواصل جهودها في مراقبة خدمات صحة البيئة

غزة-الرأي

أكد مدير دائرة صحة البيئة م.خالد الطيبي انه وبالتعاون مع مصلحة مياه الساحل تمت مراقبة المياه لدورة الخريف من خلال أخذ عينات مياه للفحص الكيميائي شملت الآبار والمحطات والخزانات الرئيسة لبلدية رفح والشوكة والفخاري للتأكد من جودة مياه الشرب.

وأشار الطيبي أن دورة فحص المياه الكيميائي تأتي ضمن الخطة التشغيلية لدائرة صحة البيئة دورتين في العام، والتي تعتبر الأضخم في مراقبة مياه الشرب وإجراء فحوصات ميدانية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

يذكر ان دائرة صحة بالإدارة الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة تشرف على مراقبة مياه الشرب، وترخيص الحرف والصناعات، ومراقبة التلوث، ومكافحة الحشرات والقوارض، والصحة والسلامة المهنية، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي، وتمتد خدماتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة.