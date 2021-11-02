وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش الخطط التطويرية للعمل بالديوان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم دورة فن التعليق الصوتي للمعلميَن وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تربية الوسطى تحُيي ذكرى وعد بلفور المشؤوم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم : بدء التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الأولى (حزيران 2022م) وكالة الرأي الفلسطينية العدل: التطبيع مع الاحتلال امتداد لوعد بلفور يزيد من شعبنا التمسك بحقوقه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تشرع بتبليط شارع المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الاولية تواصل جهودها في مراقبة خدمات صحة البيئة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعقد محاضرة بعنوان "الحماية والاستعداد لمواجهة النزاعات " وكالة الرأي الفلسطينية ادارتي التمريض والصحة النفسية يبحثان سبل الارتقاء بجودة الخدمات النفسية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين والمالية يناقشان أعمال لجان مقابلات الوظائف الإشرافية
أخبار » الأخبار الحكومية

الرعاية الاولية تواصل جهودها في مراقبة خدمات صحة البيئة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:26

11
11

غزة-الرأي

 أكد مدير دائرة صحة البيئة م.خالد الطيبي انه وبالتعاون مع مصلحة مياه الساحل تمت مراقبة المياه لدورة الخريف من خلال أخذ عينات مياه للفحص الكيميائي شملت الآبار والمحطات والخزانات الرئيسة لبلدية رفح والشوكة والفخاري للتأكد من جودة مياه الشرب.

وأشار الطيبي أن دورة فحص المياه الكيميائي تأتي ضمن الخطة التشغيلية لدائرة صحة البيئة دورتين في العام، والتي تعتبر الأضخم في مراقبة مياه الشرب وإجراء فحوصات ميدانية، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

يذكر ان دائرة صحة بالإدارة الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة تشرف على مراقبة مياه الشرب، وترخيص الحرف والصناعات، ومراقبة التلوث، ومكافحة الحشرات والقوارض، والصحة والسلامة المهنية، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي، وتمتد خدماتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة.

11 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟