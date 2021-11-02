العدل: التطبيع مع الاحتلال امتداد لوعد بلفور يزيد من شعبنا التمسك بحقوقه

غزة- الرأي

أكدت وزارة العدل، على التمسك بالثوابت الأصيلة للشعب الفلسطيني، ودعت أهلنا في كل أماكن تواجدهم إلى الصمود، ومواصلة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتمسك بحق العودة، والعمل على تحرير الأسري، وعدم الانتقاص من أي حق مشروع للشعب الفلسطيني.

جاءت تأكيدات وزارة العدل في بيان وصل" الرأي" نسخة عنه في الذكري 104 لوعد بلفور :" إن الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ حكومة الانتداب على فلسطين وحتى الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية تاريخية لكافة ما تمخض عنه هذا الوعد الظالم من مآسٍ ومجازر وسجن وتشريد حل بالشعب الفلسطيني ووطنه وقضيته".

وأضاف البيان:"إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم الحصار والاستيطان والتشريد والتهويد، وقصف البيوت وتدميرها على رؤوس ساكنيها، ومصادرة الممتلكات، وملاحقة الموتى في قبورهم، ما هي إلا تداعيات لهذا الوعد الظالم"، داعية حكومة بريطانيا والدول الاستعمارية التي ساهمت في ترسيخ هذا الوعد خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلي الكف عن الدعم اللا منقطع للاحتلال في استمرار عربدته، والعمل الجاد لإعادة الحقوق لأصحابها.

كما طالبت حكومة بريطانيا بالاعتذار لأجيال الشعب الفلسطيني، والتكفير عن جريمتها التاريخية، وذلك بالعمل الجاد لنبذ هذا الجرم التاريخي، والكف عن الانحياز للاحتلال وإرهابه، ودعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها حقه في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولجم الاحتلال وكبح جماحه على ما يرتكبه ضد الشعب الفلسطيني.



وناشدت المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات الاحتلال على ما يقترفه على مدار الساعة، وإعلاء الصوت رفضا لمسيرة التطبيع التي لا تقل إجراما عن هذا الوعد القميء، كما نطالب بفضح كل المتآمرين على قضية الشعب الفلسطيني والمفرطين في ثوابته.



