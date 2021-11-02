مدارس تربية الوسطى تحُيي ذكرى وعد بلفور المشؤوم

الوسطى- الرأي

أحيت مدارس مديرية التربية والتعليم - الوسطى الذكرى الـ (104) لوعد بلفور المشؤوم" عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، بحضور مشرف مبحث التاريخ د. ناصر اليافاوي، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أحمد دلول، ومدراء المدارس ومديراتها.



وتنوعت الفعاليات المدرسية ما بين توظيف الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه الجريمة، إضافة لنشر اللافتات والبوسترات والرسومات، وتفعيل الفرق الكشفية التي جسدت استنكار الوعد الذي بموجبه منحت بريطانيا الاحتلال الإسرائيلي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.



و أكد المتحدثون خلال الفعاليات على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وفي مقدمتها تحرير فلسطين، والقدس، والأسرى، وحق العودة، .مطالبة بريطانيا بالاعتذار والتعويض.

