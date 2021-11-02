التعليم تختتم دورة فن التعليق الصوتي للمعلميَن

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي -المعهد الوطني للإدارة والتدريب دورة تدريبية بعنوان “فن التعليق الصوتي”، بمشاركة (15) معلماً ومعلمة من كافة التخصصات بواقع (24) ساعة تدريبية، حيث حاضرت فيها الإعلامية التربوية أ. هناء الجاروشة مُعدة ومُقدمة البرامج في إذاعة صوت التربية والتعليم.



وتناولت الدورة عدة محاور أساسية في مجال التعليق الصوتي وإنتاج المواد الصوتية ستؤهل المعلمين لتطوير أدائهم الصوتي وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة في هذا المجال، وستمكنهم من إنتاج صوتيات تعليمية فيديوهات بجودة عالية وبمخرجات مميزة.



وقال د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب أن هذه الدورة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير مهارات المعلمين صانعي المحتوى الرقمي، وتعتبر من الدورات المميزة والنوعية التي تُدرج سنوياً في خطة المعهد، حيث نفذت في هذا العام وجاهياً في مقر المعهد، في حين تم تنفيذها العام الدراسي الماضي إلكترونياً خلال اشتداد جائحة كورونا.



وشكر أبو سعدة مدربة الدورة على جهودها ومتابعتها المستمرة مع المعلمين لتحقيق أهداف الدورة، مثمناً اهتمام المعلمين وشغفهم في الحضور والالتزام بأنشطة التدريب وحثهم على استثمار طاقتهم الصوتية في إنتاج مواد تعليمية مصورة ومسجلة تخدم العملية التعليمية.



من جهتها قالت الجاروشة أن كل مُعلم صانع للمحتوى الرقمي المصور بحاجة لهذا التدريب خصوصًاً مع التحول الرقمي الحاصل في التعليم، حيث أضحت الحاجة مُلحة لإنتاج دروس ومواد تعليمية وتوعوية وتثقيفية للطلبة، مضيفةً أن التدريب كشف أصوات ومواهب المعلمين الصوتية حيث سيتم تطويعها من أجل تحقيق الهدف المنشود.



من ناحيتها بينت المعلمة رانية الصفدي، إن التدريب عزز شغفها في مجال التمثيل الصوتي وطور قدراتها في تغيير نبرة الصوت أثناء الشرح وتوصيل المعلومة للطالبات، وأنها اكتشفت أن لديها صوت إذاعي يمكنها توظيفه والاستثمار فيه، لافته إلى أنها اكتسبت مهارات متعددة أهمها التلوين الصوتي أثناء قراءة النص، والذي ساعدها على تطوير أدائها للأفضل مع طالباتها، وعبر قناة روافد التي تقدم من خلالها الشروحات التعليمية المصورة في مبحث اللغة الإنجليزية.



بدوره أضاف المعلم حسان فرج الله أن الدورة كانت مميزة، حيث اكتسب المتدربون خلالها العديد من الخبرات والمهارات الجديدة؛ وأهمها اكتشاف مساحاتهم الصوتية وطاقاتهم الكامنة في التعليق الصوتي وقد أثرت على أدائهم في التعليم الوجاهي بالمدرسة وكذلك عبر التعليم الإلكتروني. كما بيّن فرج الله أنه لمس تطوراً في أدائه خلال تسجيل البرامج التربوية التي يقدمها عبر إذاعة صوت التربية والتعليم.



من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بتلقي هذه النوعية من الدورات التدريبية التي يُتيحُها المعهد الوطني للإدارة والتدريب، ورغبتهم في عقد المزيد منها.

