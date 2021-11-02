وحدة الترخيص بالتعليم تناقش تعميم تعليمات ترخيص المراكز التعليمية

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي -وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي- عدة ورش عمل لكافة المراكز المرخصة من أجل تعميم تعليمات ترخيص المراكز التعليمية ومناقشتها وتوضيحها وتحديد المطلوب من تلك المراكز للتقدم لتجديد الترخيص للعام 2022م.



وقد حضر ورش العمل د. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، وأ. معين عبد الهادي رئيس قسم ترخيص المراكز التعليمية، وأ. فاتن اللدواي رئيس قسم ترخيص رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ورؤساء أقسام الترخيص والاعتماد في المديريات.



واستعرضت الصادق التعليمات الخاصة بترخيص المراكز التعليمية بكافة بنودها والتركيز على آليات وإجراءات الترخيص والتي تمثل من حيث المبدأ الفصل بين ترخيص المراكز التعليمية ودوراتها التدريبية، حيث أن ترخيص المركز كمؤسسة تعليمية تمنح دورات تدريبية خارج عن إطار المناهج الدراسية لفترة زمنية محددة ولأي فئة عمرية يمنح فقط في ضوء الشروط والتعليمات المنصوص عليها.



أما اعتماد الدورات التدريبية يخضع لمنظومة تقييم شاملة، وذلك بدءاً بالتقدم للاعتماد كملف يشتمل على البرنامج التدريبي بما فيه من أهداف ومحتوى وأنشطة وتقويم، بالإضافة إلى المدرب المقترح للتدريب وسيرته الذاتية، مروراً بإرسال الملف لمتخصص لتقييم البرنامج التدريبي باستخدام نماذج مخصصة، وانتهاءاً بإصدار الحكم على البرنامج ومنحه الاعتماد في حال استيفائه للشروط المطلوبة أو الاعتماد مع التعديل أو رفض البرنامج في حال عدم استيفائه للشروط في ضوء توصيات المقيمين.

وقد تم الاستماع إلى أصحاب المراكز التعليمية ومعرفة الإشكاليات والعقبات التي تواجههم، بالإضافة إلى المقترحات المتعلقة بالتحسين والتطوير لترخيص المراكز.