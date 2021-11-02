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خلال حفل تكريم قيادات الشرطة بمحافظات غزة

"هنية": الشرطة أحد أهم ركائز نجاح المنظومة الرياضية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:15

"هنية": الشرطة أحد أهم ركائز نجاح المنظومة الرياضية

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن دور الشرطة في تأمين البطولات الرياضية وتقديم نموذج مشرف في الحفاظ على استقرار النشاط الرياضي يمثل جزءا من ركائز نجاح المنظومة الرياضية الفلسطينية.

وذلك خلال حفل نظمه المجلس الأعلى لتكريم قيادات الإدارة العامة للشرطة ومدراء العمليات والنجدة وحفظ النظام والتدخل ظهر اليوم الثلاثاء، في قاعة الشهيد إسماعيل أبو شنب بمجمع فلسطين الرياضي بغزة.

حضر حفل التكريم إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والعميد إيهاب مهنا مساعد مدير عام الشرطة للإدارات المتخصصة- رئيس  نادي اتحاد الشرطة، وقيادات حفظ النظام والتدخل ومدراء العمليات في المحافظات ومدير النجدة، وصلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم، ومن مجلس الأعلى المدراء العامون جابر عياش وسعيد أبو سلطان ونبيل عواجة ومحمد حلس.

وتناول هنية أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة للحفاظ على النظام وسلامة اللاعبين والجماهير في الألعاب الجماعية وخاصة كرة القدم، وقدم الشكر باسم الأسرة الرياضية لجهود الشرطة والخروج بصورة مشرفة يفتخر بها كل الشعب الفلسطيني.

أما إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم فعبر عن سعادته بتكريم قيادة الشرطة تقديرا لدورها في إنجاح الموسم الرياضي، وقال:" الشرطة قدمت جهدا كبيرا خاصة في الموسم الأخير والإجراءات التي تم تطبيقها للوقاية من وباء "كورونا"، مهما تحدثنا لن تستطيع الكلمات الوفاء بما تم تقديمه من جهد مميز".

العميد إيهاب مهنا تحدث نيابة عن مدير عام الشرطة، وشكر المجلس الأعلى ممثلا بعبد السلام هنية على تكريم الشرطة، وقال:" نفتخر بتقديم المساندة للرياضة، هذا واجبنا أن نحافظ على هذه الصورة الجميلة من خلال البطولات وممارسة الألعاب الرياضية".

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