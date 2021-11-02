مدارس مديرية غرب غزة تحيي الذكرى الــ104 لوعد بلفور المشئوم

غزة- الرأي

أحيت مدراس مديرية التربية والتعليم غرب غزة الذكرى الــــــ 104 لذكرى وعد بلفور المشئوم.



ونفذ الطلبة عدة فعاليات في طابور الصباح تضمنت كلمات حول المناسبة في الإذاعة المدرسية، وعروض للفرق الكشفية، وفقرات إنشاديه، ووقفات احتجاجية للتنديد بالوعد المشئوم.



وأكد الطلبة في كلماتهم على بطلان وعد بلفور، وعلى حق الفلسطيني في العودة إلى دياره المسلوبة، وعلى وجوب اعتذار بريطانيا عن خطيئتها بحق الفلسطينيين. مديرية التربية والتعليم غرب غزة.



وتحرص وزارة التربية والتعليم على إحياء كافة المناسبات الوطنية وذلك في إطار تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة، والتأكيد على حق شعبنا في العودة والخلاص من نير الاحتلال.