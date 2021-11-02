وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": الشرطة أحد أهم ركائز نجاح المنظومة الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الترخيص بالتعليم تناقش تعميم تعليمات ترخيص المراكز التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يناقش الخطط التطويرية للعمل بالديوان وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم دورة فن التعليق الصوتي للمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تربية الوسطى تحُيي ذكرى وعد بلفور المشؤوم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم : بدء التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الأولى (حزيران 2022م) وكالة الرأي الفلسطينية العدل: التطبيع مع الاحتلال امتداد لوعد بلفور يزيد من شعبنا التمسك بحقوقه وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تشرع بتبليط شارع المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية الرعاية الاولية تواصل جهودها في مراقبة خدمات صحة البيئة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعقد محاضرة بعنوان "الحماية والاستعداد لمواجهة النزاعات "
أخبار » الأخبار الحكومية

مدارس مديرية غرب غزة تحيي الذكرى الــ104 لوعد بلفور المشئوم

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:16

مدارس مديرية غرب غزة تحيي الذكرى الــ104 لوعد بلفور المشئوم
مدارس مديرية غرب غزة تحيي الذكرى الــ104 لوعد بلفور المشئوم

غزة- الرأي

أحيت مدراس مديرية التربية والتعليم غرب غزة الذكرى الــــــ 104 لذكرى وعد بلفور المشئوم.


ونفذ الطلبة عدة فعاليات في طابور الصباح تضمنت كلمات حول المناسبة في الإذاعة المدرسية، وعروض للفرق الكشفية، وفقرات إنشاديه، ووقفات احتجاجية للتنديد بالوعد المشئوم.


وأكد الطلبة في كلماتهم على بطلان وعد بلفور، وعلى حق الفلسطيني في العودة إلى دياره المسلوبة، وعلى وجوب اعتذار بريطانيا عن خطيئتها بحق الفلسطينيين. مديرية التربية والتعليم غرب غزة.


وتحرص وزارة التربية والتعليم على إحياء كافة المناسبات الوطنية وذلك في إطار تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة، والتأكيد على حق شعبنا في العودة والخلاص من نير الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟