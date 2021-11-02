بلدية النصيرات تنفذ حملة إغلاقات لمحلات بيع الغاز العشوائية

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات بالتعاون مع الدفاع المدني وشرطة البلديات، حملة اغلاقات لمحلات بيع الغاز العشوائية المنتشرة بين المنازل وفي الأحياء السكنية، لما تشكله من خطر على حياة السكان، ومخالفتها لشروط الأمن والسلامة.

