"هنية" يكرم نادي خدمات النصيرات بطل دوري كرة اليد

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نادي خدمات النصيرات بطل دوري كرة اليد لأندية المحافظات الجنوبية، ومنح الفريق البطل مكافأة مالية بقيمة"3000" دولار، في حفل أقيم مساء امس الثلاثاء في فندق المشتل غرب مدينة غزة.

حضر الحفل الوزير السابق د. صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الرئيس الفخري لنادي خدمات النصيرات، وإياد المغاري رئيس بلدية النصيرات، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد الشرفا ممثلا عن شركة "جوال" راعي دوري كرة اليد، ومحمد العمصي مساعد أمين عام اللجنة الاولمبية، وجمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد، وإياد كلاب رئيس نادي خدمات النصيرات.

وفي كلمته خلال الحفل وجه عبد السلام هنية التحية للفريق المتوج نادي خدمات النصيرات ولاتحاد اللعبة وقال:" في هذا الحفل نكرم أحد قلاع الرياضة الفلسطينية صاحب التاريخ العريق، نحن اليوم نحتفل بنادي مخيم النصيرات أحد شواهد النكبة الفلسطينية، رغم الوعد المشئوم وعد بلفور الذي يصادف اليوم بعد (١٠٤) أعوام من المعاناة والظلم والقهر".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني باق ومتمسك بأرضه ويقدم التضحيات الممزوجة بدماء الشهداء، ولن تقف أمامه الوعود والمؤامرات حتى يحقق مراده في الحرية وكنس الاحتلال.

وقدم التحية للمنظومة الرياضية بكل مكوناتها التي سطرت بكل اعتزاز روح التعاون والتوافق بعيدا عن الانقسام.

وقال:"الرياضة تمثل رسالة وطنية تعبر عن عدالة قضيتنا، نشكر منظومة كرة اليد وشركة جوال التي ترعى الرياضة الفلسطينية، ونعلن عن رعاية بطولة كأس المرحوم عون الصواف تكريما لأحد مؤسسي اللعبة في فلسطين".

د. صبري صيدم هنأ نادي خدمات النصيرات وشكر اتحاد كرة اليد والمجلس الأعلى على إنجاح البطولة واحتضان أبطال اللعبة.

بينما أبدى جمال أبو يوسف سعادته بنجاح كوادر اتحاد اللعبة ولجانها العاملة في تنظيم البطولة والوصول لخط النهاية وتتويج من يستحق اللقب، وشكر شركة "جوال" على رعاية الدوري، وثمن دور المجلس الأعلى ممثلا بعبد السلام هنية في دعم النشاط الرياضي.

بعد ذلك جرت مراسم التكريم للاعبي وكوادر فريق خدمات النصيرات، ولجان اتحاد كرة اليد، والمؤسسات والجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح الدوري، وشمل التكريم سامي النتيل الفائز بالمركز الثاني في سباق التراماراثون 'رم" الدولي الصحراوي والذي نظمته مؤسسة مسافات بلا حدود الدولية مسافة 84 كم في الاردن.