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درجة حرارة 95 فهرنهايت

مركبة فضائية تقضى 120ساعة فى فرن قبل إطلاقها

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:48

مركبة فضائية تقضى 120ساعة فى فرن قبل إطلاقها
مركبة فضائية تقضى 120ساعة فى فرن قبل إطلاقها

اقتربت المركبة البريطانية روزاليند فرانكلين المتوجهة إلى المريخ من الانطلاق، وذلك بعد أن أمضت 120 ساعة داخل "فرن"، بمثابة غرفة نظيفة بدرجة 95 درجة فهرنهايت، حيث تواجدت داخل غرفة مفرغة لمدة خمسة أيام في منشأة تاليس ألينيا الفضائية في روما بإيطاليا.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المركبة الفضائية، التي سميت على اسم الكيميائي البريطاني روزاليند فرانكلين، التي يتمثل عملها محوريًا لفهم الهياكل الجزيئية للحمض النووي، يجب إزالتها من أي جزيئات عضوية من الأرض، قبل أن تتمكن من الهبوط على الكوكب الأحمر العام المقبل.
 
وكان هذا ساخنًا بدرجة كافية لإزالة الملوثات المخفية من بعض الأجزاء الداخلية للمركبة الجوالة، مثل قطع صغيرة من الغراء، وتقليل خطر وصول ملوثات الأرض إلى المريخ.
 
كان من المقرر أصلاً إطلاقها على المريخ في الصيف الماضي، لكن قيود Covid أخرت الاختبارات المطلوبة لإطلاقها، لذلك تم تأجيل المهمة إلى سبتمبر 2022.
 
وستبحث روزاليند فرانكلين في كوكب المريخ عن دلائل على وجود حياة قديمة، مثل المركبة الجوالة التابعة لـ"ناسا" التي تم إطلاقها في الصيف الماضي.
 
وسيتم إطلاق المركبة في سبتمبر، لتصل إلى المريخ في عام 2023، مما يمنح المهندسين مزيدًا من الوقت لضمان عمل كل شيء كما هو متوقع، بما في ذلك المظلات التي ستساعدها على الهبوط على سطح عالم آخر.

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