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تكنولوجيا جديدة تمنح السيارات رؤية الأشعة السينية وتطور القيادة الذاتية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:54

تكنولوجيا جديدة تمنح السيارات رؤية الأشعة السينية وتطور القيادة الذاتية
تكنولوجيا جديدة تمنح السيارات رؤية الأشعة السينية وتطور القيادة الذاتية

تمنح تكنولوجيا جديدة رؤية الأشعة السينية للمركبات ذاتية القيادة لمساعدتها على تتبع المشاة وراكبي الدراجات والمركبات الأخرى التي قد تكون غير واضحة على الطريق، وأطلق عليها الخبراء في أستراليا التصور التعاوني أو الجماعي (CP)، والذي يتضمن تركيب وحدات لتبادل المعلومات على جانب الطريق مزودة بأجهزة استشعار مثل الكاميرات والليدار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عند تقاطع طرق مزدحمة، على سبيل المثال، قد تستخدم المركبات هذه الوحدات لمشاركة ما تراه مع المركبات الأخرى.

ويمنح هذا كل مركبة رؤية بأسلوب الأشعة السينية ترى من خلال الحافلات لتلاحظ المشاة، أو شاحنة سريعة الحركة حول زاوية على وشك تشغيل الضوء الأحمر.

ويتم تشغيل المركبات ذاتية القيادة بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يتم تدريبه على اكتشاف المشاة من أجل معرفة وقت التوقف وتجنب الاصطدام، لكن لا يمكن تبنيها على نطاق واسع إلا بعد أن يمكن الوثوق بها للقيادة بأمان أكثر من السائقين البشر.

ويعد تعليمها كيفية الاستجابة للمواقف الفريدة بنفس القدرة التي يتمتع بها الإنسان سيكون أمرًا حاسمًا لنشرهم الكامل.

كما يتم تنفيذ المشروع الأسترالي بواسطة iMOVE، وهو مركز أبحاث تموله الحكومة، بدعم من شركة برامج النقل Cohda Wireless وجامعة سيدني.

قال البروفيسور إدواردو نيبوت من المركز الأسترالي للروبوتات الميدانية بجامعة سيدني: "هذا مغير لقواعد اللعبة لكل من المركبات التي يديرها الإنسان وذاتية القيادة، والتي نأمل أن تحسن بشكل كبير من كفاءة وسلامة النقل البري".

كما أن التكنولوجيا الجديدة لديها القدرة على زيادة السلامة في السيناريوهات مع كل من المركبات التي يديرها الإنسان والمركبات ذاتية القيادة.

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