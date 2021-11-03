إنكلترا: نيوكاسل يقترب من تعيين إيمري مدربًا

-يأمل نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم المستحوذ سعوديًا حديثًا أن يبرم صفقة التعاقد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري مع نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن النادي يسعى للتعاقد مع مدرب فياريال الحالي قبل الرحلة المرتقبة الى برايتون السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز، علمًا أن فريقه يستضيف مساء الثلاثاء يونغ بويز السويسري ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وأشارت تقارير إلى أن هناك تفاوضًا على صفقة بقيمة ستة ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) لتحرير مدرب أرسنال الإنكليزي السابق من عقده مع ناديه الحالي.

واستحوذت مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الشهر الفائت، على أن تكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، ولديها طموحات للسير على خطى نجاحات مانشستر سيتي وتشلسي الانكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي، المستحوذة من مستثمرين أجانب أثرياء.



إلا أن هدف “ماغبايز” الفوري يقتصر على تفادي الهبوط الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب). إذ لم يفز الفريق بأي من مبارياته العشر الاولى في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد أربع نقاط.

وافترق المدرب السابق ستيف بروس عن النادي بعد الاستحواذ لكن الأداء لم يتحسن تحت قيادة المدرب المؤقت غرايم جونز الذي حصد نقطة واحدة من مباراتين ضد كريستال بالاس وتشلسي.



وقاد إيمري فياريال الى أول لقب كبير في تاريخه بفوزه الموسم الفائت بالدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي في النهائي.

إلا أن فترته السابقة في إنكلترا لم تتكلل بالنجاح بعد إقالته باكرًا في موسمه الثاني مع النادي اللندني بعدما خلف مدربه الأسطوري الفرنسي أرسين فينغر.

وحقق إيمري (49 عامًا) الألقاب في إشبيلية وباريس سان جرمان ولكن يملك خبرة قليلة في الصراع على تفادي الهبوط.