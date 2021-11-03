أرشفة (78) ألف ملف خاص بمرافق وزارة الصحة خلال شهر أكتوبر

غزة- الرأي

أكد أحمد مسمح مدير دائرة الارشيف المركزي أن عملية ارشفة الملفات والوثائق والتحول الإلكتروني من الطراز المستندي إلى الصيغة الرقمية المحوسبة تتم وفق أحدث معايير الفهرسة والأرشفة العالمية والاستفادة من الكم الهائل من المعلومات.



وبين مسمح أن الدائرة أنجزت نحو(78) ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق وزارة الصحة خلال شهر أكتوبر الماضي منها (71) ألف ملف طبي، ونحو(7) ألاف معاملة إدارية وإنجاز ما يقارب 1800 اشعار وفاة على برنامج المواليد والوفيات، حيث تم ادخال مستشفى الطب النفسي والصداقة التركي الى خدمة أرشفة الملفات الطبية.



ونوه انه تم تنفيذ 11 زيارة ميدانية لمتابعة عملية التحول الالكتروني ووضع تصورات وسحب عينات عشوائية لتقييم جودة مراحل الارشفة الالكترونية في مرافق وزارة الصحة.



وأوضح مسمح أنه تم إتلاف نحو (18) ألف ملف طبي خلال شهر أكتوبر و(1400) وثيقة إدارية وفق الأصول المتبعة.