التنمية البشرية بالصحة تبحث تعزيز برامج التدريب مع المؤسسات الدولية

غزة- الرأي

التقى مدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت بممثل منظمة الصحة العالمية د. حسام علوان، بحضور ممثلين من وحدة الإسعاف والطوارئ كل من رأفت جعرور، نبيل الصالحي، وفريق تنمية القوى البشرية كل من رأفت محيسن مدير دائرة متابعة التدريب، روحية سليمان، د. أسامة أبو معمر مدير دائرة البورد، د. محمد نوفل مدير دائرة البرامج التدريبية، وذلك لبحث عدد من البرامج الهامة التي تخص مجال التدريب.

وأوضح د. زقوت، أن هذه الزيارات تأتي في إطار تقوية روابط التعاون وفتح أفق جديدة لبرامج التدريب النوعية وتعزيز فرص الشراكة بين الجهات ذوي العلاقة وصولاً لحالة من التكامل،

واطلع د. زقوت الوفود على البرامج التدريبية المتميزة التي تقدمها تنمية القوى البشرية، حيث تم طرح عدد من البرامج النوعية وتقديم مقترحات لبعض الاحتياجات الخاصة بالتدريب إضافة إلى الحديث عن منح تدريبية خارج الوطن.

وفي ذات السياق، التقى د. محمد زقوت بوفد من منظمة الصليب الأحمر والذي ضم كل من السيدة مونيكا نائب المنسق الصحي لمنظمة الصليب الأحمر، المنسقة وفاء الشو

وخلال الزيارة تم مناقشة دعم برنامج جراحة الاوعية الدموية في الوزارة من خلال منحة تدريبية ممولة من منظمة الصليب الأحمر، بالإضافة إلى تحديد قائمة من الاحتياجات الخاصة بالتدريب.

وفي لقاء ترحيبي استقبلت تنمية القوى البشرية وفد من الجمعية الصيدلانية الفلسطينية برئاسة د.محمود أبو ريالة وذلك لبحث سبل التعاون لتنفيذ برنامج تدريبي خاص بالجلدية والمستحضرات الطبية يساهم بتطوير كادر الصيادلة في الجمعية.

