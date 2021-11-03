مدير عام الصحة النفسية: برامج الرعاية الذاتية لمسة وفاء لموظفي الصحة

غزة- الرأي

أكد مدير عام الصحة النفسية د. جميل سليمان،أن برامج الرعاية الذاتية، التي تنظمها ادارته، تعد لمسة وفاء للطواقم العاملة في وزارة الصحة على اختلاف فئاتها، في ضوء ما تقدمه من تضحيات في ظل وضع استثنائي ومعقد جراء الأزمات المتلاحقة والضغط الشديد على النظام الصحي ممثلا بوزارة الصحة.



جاء ذلك، خلال تفقده ومدير دائرة التطوير الأستاذ هشام المدلل ومنسق برامج الصحة النفسية في منظمة الصحة النفسية الدكتور محمد ياغي، لجلسات الرعاية الذاتية التي تقدمها ادارته لطواقم وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



حيث عبر عن سليمان عن فخره بطواقم الإدارة العامة للصحة النفسية الذين ينفذون هذه البرامج، مبديا اعجابه بالبرتوكول المعمول به والذي طورته الإدارة العامة للصحة النفسية كونه يقوم على تبني نظام حياة يوازن بين جوانب الشخصية المختلفة ويخفف الضغط النفسي.



وشكر منظمة الصحة العالمية على رعايتها لهذا البرنامج الذي يرمي لاستهداف 250 موظف من كافة الفئات العاملة في وزارة الصحة.



واصلا شكره لرئيس قسم التدريب والبرامج د.أ سامة عماد على تنسيقه وادارته لهذه البرامج، داعيا موظفي ادارته للاستمرار بتقديم أفضل ما لديهم ليقابلوا بالشكر جهود الطواقم الطبية.

الجدير بالذكر ان الإدارة العامة للصحة النفسية تواصل تنفيذ برامج الرعاية الذاتية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ضمن رؤية استراتيجية لأن تشمل هذه الجلسات جميع موظفي وزارة الصحة.