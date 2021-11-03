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موعد جديد لانطلاق بطولة "الشهيد ياسر عرفات" لأندية النخبة الأبطال

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:12

موعد جديد لانطلاق بطولة "الشهيد ياسر عرفات" لأندية النخبة الأبطال
موعد جديد لانطلاق بطولة

غزة- الرأي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشهيد ياسر عرفات لأندية النخبة الأبطال الأولى لكرة القدم، عن تعديل موعد انطلاق البطولة ( مباريات مرحلة الذهاب -  دور الثمانية) حيث ستقام يوم الاثنين الموافق (١٥) نوفمبر الجاري، بينما تقام مباريات الإياب لنفس الدور يوم الخميس (١٨) من الشهر الجاري.

وسيبقى موعد قرعة البطولة كما هو معلن مسبقا يوم الأحد المقبل الساعة (١٢) صباحا في مقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الموعد الجديد للبطولة سيمنح الوقت المناسب للجنة شئون اللاعبين في اتحاد كرة القدم لإصدار بطاقات اللاعبين للموسم الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ للأندية المشاركة في البطولة وهي" خدمات رفح وشباب رفح، وشباب خان يونس واتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ والأهلي الفلسطيني والصداقة وغزة الرياضي".

بينما أعلنت اللجنة أن المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم الأحد (٢٨) نوفمبر الجاري، على استاد فلسطين الرياضي.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف اتحاد كرة القدم، تضم كل من :" عماد التتري، عبد الحميد مهنا، محمد أبو عيطة، محمود مسعود، غسان محيسن".

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