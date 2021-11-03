وكالة الرأي الفلسطينية موعد جديد لانطلاق بطولة "الشهيد ياسر عرفات" لأندية النخبة الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2106) الاربعاء3/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تُجري تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى بـ "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية 22 انتهاكًا إسرائيليًا بحق صيادي غزة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 1890 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الصحة النفسية: برامج الرعاية الذاتية لمسة وفاء لموظفي الصحة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تبحث تعزيز برامج التدريب مع المؤسسات الدولية وكالة الرأي الفلسطينية أرشفة (78) ألف ملف خاص بمرافق وزارة الصحة خلال شهر أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام وقيادة الشرطة يؤكدان على تكامل الجهود لتحقيق الأمن

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:19

النائب العام وقيادة الشرطة يؤكدان على تكامل الجهود لتحقيق الأمن
النائب العام وقيادة الشرطة يؤكدان على تكامل الجهود لتحقيق الأمن

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، على الدور الوطني المهم لجهاز الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن وسيادة القانون، جنباً إلى جنب مع النيابة العامة وجميع أركان وشركاء العدالة.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، بمدير الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، وقيادة أركان الشرطة. 

 بدوره رحب اللواء صلاح بالنائب العام، مثمناً  دور النيابة العامة في تثبيت أركان العدالة، وتسهيلها لمهام العمل الشرطي، وأكد على الشراكة الفاعلة بين الشرطة والنيابة؛ لحفظ أمن واستقرار البلاد، وخدمة المواطن الفلسطيني.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الجوهرية المشتركة، كمكافحة ظاهرة التسول، وتشديد الإجراءات المتخذة، والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لمعالجة بعض الحالات، كذلك تم التأكيد على التعاون المشترك لتجويد وزيادة فاعلية عملية الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، وكذلك جرى الحديث حول الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة بما يخدم المصلحة العامة.

وتأتي هذه الزيارات من النائب العام في إطار تفعيل التعاون والشراكة مع جهات إنفاذ القانون، وتذليل العقبات والإشكاليات التي تعترض العمل؛ للنهوض بمنظومة العدالة الجنائية؛ لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وأجهزتها.

النائب العام يؤكد على تكامل الجهود مع قيادة الشرطة لتحقيق الأمن النائب العام وقيادة الشرطة يؤكدان على تكامل الجهود لتحقيق الأمن
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟