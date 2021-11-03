النائب العام وقيادة الشرطة يؤكدان على تكامل الجهود لتحقيق الأمن

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، على الدور الوطني المهم لجهاز الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن وسيادة القانون، جنباً إلى جنب مع النيابة العامة وجميع أركان وشركاء العدالة.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، بمدير الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، وقيادة أركان الشرطة.

بدوره رحب اللواء صلاح بالنائب العام، مثمناً دور النيابة العامة في تثبيت أركان العدالة، وتسهيلها لمهام العمل الشرطي، وأكد على الشراكة الفاعلة بين الشرطة والنيابة؛ لحفظ أمن واستقرار البلاد، وخدمة المواطن الفلسطيني.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الجوهرية المشتركة، كمكافحة ظاهرة التسول، وتشديد الإجراءات المتخذة، والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لمعالجة بعض الحالات، كذلك تم التأكيد على التعاون المشترك لتجويد وزيادة فاعلية عملية الربط الإلكتروني بين النيابة العامة وجهاز الشرطة، وكذلك جرى الحديث حول الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة بما يخدم المصلحة العامة.

وتأتي هذه الزيارات من النائب العام في إطار تفعيل التعاون والشراكة مع جهات إنفاذ القانون، وتذليل العقبات والإشكاليات التي تعترض العمل؛ للنهوض بمنظومة العدالة الجنائية؛ لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وأجهزتها.