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سلطة المياه تعزز تعاونها مع بلدية الشوكة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:26

سلطة المياه تعزز تعاونها مع بلدية الشوكة (1)
سلطة المياه تعزز تعاونها مع بلدية الشوكة (1)

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا رئيس بلدية الشوكة  زياد الدباري وعادل أبو لبدة مدير عام الدائرة الهندسية في البلدية ، وذلك لطرح ومناقشة عدة قضايا مشتركة بين الطرفين.


وأفاد م.مازن البنا أن السلطة تولي اهتمام كبير ببلديات قطاع غزة ، حيث من أبرزها بلدية الشوكة التي اعتبر البنا أن التواصل مع المؤسسات المانحة بالأيام المقبلة ضرورة مهمة لدعم وتوسعة منطقة بلدية الشوكة ودعم الفئة المهمشة الموجودة فيها.


في حين طلب  اياد الدباري رئيس بلدية الشوكة بأن يتم منح البلدية ترخيص لحفر بئر خاص بالبلدية التي بدورها تباشر دورها بتزويد سكان المنطقة و المساهمة في دعم المنطقة الفقيرة حيث بلغت مساحة منطقة الشوكة ما يقارب ٢٢ ألف دونم وهي تعتبر منطقة استثمارية.


يذكر، أن سلطة المياه وجودة البيئة تسعى دائما لحل ومعالجة مشكلة ملوحة المياه وتوفيرها بشكل دائم من خلال تنفيذ عدة مشاريع مقترحة.

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