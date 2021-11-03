بلدية خان يونس تنظم فعالية لإحياء مذبحة خان يونس 1956

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم- غرب خان يونس فعالية "طابور الصباح" في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، وذلك احياءً لذكرى مذبحة خان يونس 195 والتي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني في الثالث من نوفمبر لعام 1956م.



وشارك في الفعالية رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومدير التربية والتعليم أ. عبد الرحيم الفرا، ورئيس قسم العلاقات العامة بالبلدية أ. أيمن القدرة، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، ومدير الدائرة الإدارية أ. محمد العسولي، ومدير المدرسة أ. محمود الأسطل والطلبة.



وخلال كلمته أكد د. البطة على ضرورة مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جريمتهم البشعة التي تندى لها جبين الإنسانية جمعاء، روفع دعاوى قضائية لإدانتهم في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المذبحة راح ضحيتها آلاف الشهداء من أبناء محافظة خان يونس والجيش المصري العظيم الذي دافع واستبسل على أبناء شعبنا.



وأوضح د. البطة أن قوات العدو الصهيوني ارتكبوا المذبحة بدم بارد حيث قاموا بتجميع الشباب وإقيادتهم إلى الساحات العامة وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ، مشيرًا إلى أن قلعة برقوق لا تزال شاهدةً على بشاعة المذبحة التي أرتكبت بحق المدنيين على جدارها الخارجي.



وشدد د. البطة على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن ينسى شهداؤه والمجازر التي ارتكبت بحقه منذ عشرات السنين وسط الصمت الإقليمي والدولي، داعيًا إلى محاكمة قادة الاحتلال على جريمتهم البشعة.



وخلال كلمته أكد الفرا على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن ينسى شهداءه الذين قضوا دفاعًا عن الوطن، مبينًا أن الأجيال الناشئة لا تزال تحيى ذكرى المذبحة لتبقى ناقوسًا يدق في ذاكرة الشعوب ولا يمكن أن ننسى تفاصيلها المروعة وبشاعتها بحق المدنيين العزل.