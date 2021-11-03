العمل تتابع خريجي مراكز التدريب المهني في سوق العمل

غزة- الرأي

نظمت دائرة شئون المتدربين والخريجين في الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل، جولة ميدانية لمتابعة خريجي مراكز التدريب المهني في سوق العمل الفلسطيني.



وهدفت الجولة إلى متابعة بعض القضايا الخاصة بالخريجين ومعالجتها، والاطلاع على مدى الاستفادة المهنية التي يتلقاها الخريج من صاحب العمل، ومدى الالتزام بالحضور والتدريب خلال فترة العمل.



من جهتهم، أبدى أصحاب العمل إعجابهم بفكرة المشروع الذي يساهم في تطوير وتعزيز المهارات الفنية للخريجين من خلال عملهم المباشر بسوق العمل، مؤكدين على أنه بمثابة الحافز والدافع للخريجين للاستدامة في سوق العمل الفلسطيني.

