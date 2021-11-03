الصحة: خدمات الأشعة العادية تحتل 81% من فحوصات التصوير الطبي

غزة- الرأي

قال ابراهيم عباس مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة، إن شهر أكتوبر الماضي شهد زيادة بنسبة 10% عن شهر سبتمبر، وذلك في خدمات الأشعة العادية التي تم تقديمها في مراكز الأشعة بالمستشفيات والرعاية الأولية.

وعزا سبب ذلك، الى زيادة عدد المترددين على اقسام التصوير الطبي خلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا، لافتا الى أن خدمات الاشعة العادية احتلت 81% من فحوصات التصوير الطبي التي تم تقديمها في مراكز الاشعة بالمستشفيات والرعاية الأولية خلال أكتوبر الماضي.

وبين أن نسبة خدمات التصوير الطبي المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة تحتل 97% من مجمل الخدمات، فيما تقدم مراكز الرعاية الأولية نسبة 3% من خدمات التصوير الطبي نظرا لوجود خدمة التصوير بالأشعة العادية فقط في مراكزها وتعنت الاحتلال في ادخال أجهزة أشعة عادية لبعض المراكز التي تهالكت وتعطلت أجهزتها.

ونوه إلى أن الأشعة الملونة احتلت أقل النسب وذلك لأنها تقدم فقط في مستشفيات الشفاء وناصر والرنتيسي للأطفال.

وعلى صعيد متابعة وحدة التصوير الطبي لتجهيزات المستشفيات واستمرارية تقديم خدمات التصوير الطبي، أوضح عباس أنه تم متابعة وحدة التصوير الطبي لعملية تطعيم اخصائيي التصوير الطبي في جميع مرافق وزارة الصحة التي تقدم خدمات الأشعة، حيث نسبة متلقي التطعيم 100%.

وأشار إلى اشراف الوحدة على تشغيل أجهزة الأشعة المحوسبة CR في المستشفيات وأربعة مراكز رعاية أولية والبدء في حوسبة مراكز التصوير الطبي.

وقال إنه تمت المشاركة في اللجان الفنية وعميلة ترسية فيما يخص أجهزة D.basic x-ray وكذلك جهاز التراساوند C.Doppler U/S بتبرع من مؤسسة "بيما" لصالح عيادة الرحمة، ومشاركة الوحدة في اللجنة الخاصة بتوريد أجهزة اشعة متبرع بها من الهيئة العمانية.

بالإضافة الى المشاركة في اللجنة الفنية الخاصة بتوريد جهاز Mammogrpahy بتبرع من مؤسسة MAP لصالح خدمات تشخيص امراض الثدي في مجمع ناصر الطبي، فضلا عن مشاركة وحدة التصوير الطبي في اللجان الخاصة بشراء خدمات التصوير المقطعية وكذلك الرنين المغناطيسي من المستشفيات الأهلية.

كما تم وضع آليات المحافظة على أجهزة فلوروسكوبي العميات C.ARM بالتعاون مع دائرة العيادات الخارجية في إدارة المستشفيات.

وعملت وحدة التصوير الطبي على تنسيق تدريب طاقم طبي وفني على تطبيقات أجهزة التصوير المتطورة وذلك في جمهورية مصر العربية.

ولفت عباس الى اشراف الوحدة على تشغيل أجهزة التصوير الطبي (الرنين المغناطيسي والماموجرام) في المستشفى التركي وكذلك متابعتها اصلاح أجهزة UPS بالإضافة لمتابعتها التنسيق لدخول غاز الهيليوم لصالح جهاز الرنين المغناطيسي.

ويذكر التقرير الإحصائي لوحدة التصوير الطبي أن إجمالي خدمات التصوير الطبي خلال أكتوبر الماضي بلغت 68668 خدمة، منها 55840 أشعة عادية في مستشفيات الوزارة وكذلك مراكز الرعاية الأولية، و2684 أشعة مقطعية، و1624 رنين مغناطيسي، و318 أشعة ملونة، الى جانب 8762 فحص التراساوند.