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الدفاع المدني يُواصل حملته التوعوية "سلامتك بالدنيا"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:12

الدفاع المدني يُواصل حملته التوعوية "سلامتك بالدنيا"
الدفاع المدني يُواصل حملته التوعوية

غزة- الرأي

تُواصل مديرية الدفاع المدني لليوم الثالث على التوالي، حملتها التوعوية "سلامتك بالدنيا"، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المنزلية، وخاصة الوقاية من مخاطر الغاز المنزلي.

وأوضحت وحدة العلاقات العامة والإعلام التابعة للدفاع المدني أنها نفذت أمس بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة الشمال حملتها الإرشادية التثقيفية في المحافظة، وزارت عشرات منازل المواطنين في كل من مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، كما شملت بعض الأسواق الشعبية، حيث جرى تفقد بعض المطاعم والمخابز الشعبية، للاطلاع على حال اسطوانات الغاز وخراطيمها وتمديداتها، واستبدال الخراطيم التالفة، وتوجيه الإرشادات والنصائح لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ونوهت إلى أن الحملة متواصلة لتشمل مناطق متعددة من محافظات قطاع غزة، وستتضمن محاضرات إرشادية للسكان.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أطلقت حملة "سلامتك بالدنيا" الإرشادية لتوعية المواطنين بأهمية الوقاية المنزلية، وخطر الغاز المنزلي، عقب لقاء نظمته لعدد من سيدات المجتمع في منطقة الشجاعية تخلله شرح وافٍ لطرق التعامل مع أسطوانات الغاز، وتمديداته، والمخاطر التي قد تنجم عنه، وكيفية تفاديها.

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