وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تسجيل 148 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية غزة: إطلاق قائمة بيليوغرافية إلكترونية موحدة للكتب والمكتبات وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تزور مصنع للهمبرجر وتشيد بالصناعات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناقش مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت حانون تنفذ حملة تفتيشية على محلات الأغذية بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل تهويد مقبرة اليوسفية بالقدس لليوم العاشر وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المروري" يعقد لقاءات توعوية لطلبة رياض الأطفال برفح وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تعقد محاضرة حول "الأمراض المعدية الناشئة والمنبعثة" وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُواصل حملته التوعوية "سلامتك بالدنيا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: خدمات الأشعة العادية تحتل 81% من فحوصات التصوير الطبي
أخبار » الأخبار الحكومية

الخدمات الطبية تعقد محاضرة حول "الأمراض المعدية الناشئة والمنبعثة"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:14

الخدمات الطبية تعقد محاضرة حول "الأمراض المعدية الناشئة والمنبعثة"
الخدمات الطبية تعقد محاضرة حول

غزة- الرأي

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، محاضرة بعنوان الأمراض المعدية الناشئة والمنبعثة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة في الجامعة الإسلامية بغزة.

وحضر المحاضرة العقيد طبيب رياض أبو شمالة مساعد المدير العام لشؤون المستشفيات والعقيد طبيب محمد عوض مساعد المدير للشؤون العيادات والمراكز الطبية وعدد من مدراء الإدارات، ولفيف من الكوادر الفنية شملت الأطباء والصيادلة والتمريض وأخصائي التحاليل الطبية والأشعة.

وألقي المحاضرة د. عبد الرؤوف المناعمة عميد الجودة والتخطيط بالجامعة الإسلامية.

جدير بالذكر، أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية تعمل على تطوير وتدريب كوادرها باستمرار من خلال عقد محاضرات ودورات وورشات عمل خاصة بالمديرية.

6c16ff8b-4d05-4731-b166-b08a68f6b469 الخدمات الطبية تعقد محاضرة حول f2df6708-e5ab-4ac1-92b1-090a5e69d6a5
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟