الخدمات الطبية تعقد محاضرة حول "الأمراض المعدية الناشئة والمنبعثة"

غزة- الرأي

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، محاضرة بعنوان الأمراض المعدية الناشئة والمنبعثة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة في الجامعة الإسلامية بغزة.

وحضر المحاضرة العقيد طبيب رياض أبو شمالة مساعد المدير العام لشؤون المستشفيات والعقيد طبيب محمد عوض مساعد المدير للشؤون العيادات والمراكز الطبية وعدد من مدراء الإدارات، ولفيف من الكوادر الفنية شملت الأطباء والصيادلة والتمريض وأخصائي التحاليل الطبية والأشعة.

وألقي المحاضرة د. عبد الرؤوف المناعمة عميد الجودة والتخطيط بالجامعة الإسلامية.

جدير بالذكر، أن المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية تعمل على تطوير وتدريب كوادرها باستمرار من خلال عقد محاضرات ودورات وورشات عمل خاصة بالمديرية.