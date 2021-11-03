وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تسجيل 148 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية غزة: إطلاق قائمة بيليوغرافية إلكترونية موحدة للكتب والمكتبات وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تزور مصنع للهمبرجر وتشيد بالصناعات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناقش مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت حانون تنفذ حملة تفتيشية على محلات الأغذية بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل تهويد مقبرة اليوسفية بالقدس لليوم العاشر وكالة الرأي الفلسطينية "الإرشاد المروري" يعقد لقاءات توعوية لطلبة رياض الأطفال برفح وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تعقد محاضرة حول "الأمراض المعدية الناشئة والمنبعثة" وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُواصل حملته التوعوية "سلامتك بالدنيا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: خدمات الأشعة العادية تحتل 81% من فحوصات التصوير الطبي
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تناقش مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:28

بلدية دير البلح تناقش مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات
بلدية دير البلح تناقش مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لقاءً تشاورياً لتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المتوقعة والتقليل من العقبات ووضع سبل السلامة والوقاية لمشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات الذي سيتم تنفيذه بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.


وافتتح اللقاء الذي عقد بمدرسة رفيدة الثانوية للبنات رئيس البلدية دياب الجرو،  مشيراً إلى أهمية تنفيذ المشروع وأولويته حسب الخطة الاستراتيجية.

ولفت إلى حرص البلدية على استكمال الشارع وحل العديد من المشاكل به خاصة مشكلة تصريف مياه الامطار.


وأكد على أهمية اللقاءات المجتمعية والتشاور مع المجتمع المحلي في تحديد الاحتياجات من المشاريع التي تلبي احتياجات المدينة والمواطنين بما يعزز التعاون بين البلدية والمجتمع المحلي.


وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والاستفسارات والاستماع لبعض المشاكل والآثار المتوقعة بالإضافة إلى آلية التنفيذ خلال فصل الشتاء.


يذكر أن المشروع يأتي ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII)  النافذة السادسة (W6)- دعم قطاع الحكم المحلي للاستجابة لآثار جائحة COVID-19).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟