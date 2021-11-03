بلدية دير البلح تناقش مشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لقاءً تشاورياً لتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المتوقعة والتقليل من العقبات ووضع سبل السلامة والوقاية لمشروع صيانة شارع مدرسة رفيدة للبنات الذي سيتم تنفيذه بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.



وافتتح اللقاء الذي عقد بمدرسة رفيدة الثانوية للبنات رئيس البلدية دياب الجرو، مشيراً إلى أهمية تنفيذ المشروع وأولويته حسب الخطة الاستراتيجية.

ولفت إلى حرص البلدية على استكمال الشارع وحل العديد من المشاكل به خاصة مشكلة تصريف مياه الامطار.



وأكد على أهمية اللقاءات المجتمعية والتشاور مع المجتمع المحلي في تحديد الاحتياجات من المشاريع التي تلبي احتياجات المدينة والمواطنين بما يعزز التعاون بين البلدية والمجتمع المحلي.



وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والاستفسارات والاستماع لبعض المشاكل والآثار المتوقعة بالإضافة إلى آلية التنفيذ خلال فصل الشتاء.



يذكر أن المشروع يأتي ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII) النافذة السادسة (W6)- دعم قطاع الحكم المحلي للاستجابة لآثار جائحة COVID-19).