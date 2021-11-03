الاقتصاد تزور مصنع للهمبرجر وتشيد بالصناعات المحلية

غزة- الرأي

زارت الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني أحد أحدث مصانع الهمبرجر في مدينة غزة لتفقد العمل بداخله.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للصناعة رائد الجزار بصناعة الهمبرجر بشكل صحي واستخدام طرق الأمان في عملية التصنيع.

وأوضح الجزار أن المنتج الوطني يتمتع بمواصفات وجودة عالية وتدعمه الوزارة بكل الطرق في سبيل النهوض به.

ورحب غسان لبد مدير مصنع أطيب للهمبرجر بزيارة الوزارة ودعمها للصناعات المحلية في قطاع غزة بشكل مستمر.

وأكد لبد أن مصنعه ينتج 15 الف عبوة من قطع الهمبرجر ويتم بيعها بالأسواق المحلية وتلقى أقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وأشار لبد إلى أنه يسعى لتصدير بضاعته لأسواق الضفة الغربية، كونها ذات جودة ومواصفات جيدة وبامكانها منافسة المنتجات العالمية.

وأكد لبد التزامه بمواصفات الأمان الحديثة وعدم استخدامه المناشير الكهربائية في تقطيع كميات صدر الدجاح داخل المصنع مما يزيد من درجة الامان لدى العمال داخل المصنع.