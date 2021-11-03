غزة: إطلاق قائمة بيليوغرافية إلكترونية موحدة للكتب والمكتبات

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة عن إطلاق القائمة الببليوغرافية الالكترونية الوطنية الموحدة للكتب والمكتبات في قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن خلال مؤتمر صُحفي عُقد بمقر وزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، إن المكتبات تُعد بمختلف أنواعها ذات أهمية بالغة حيث تلعب دورا مهما في تثقيف المجتمع وتخريج أجيال من المتعلمين والمثقفين، لاسيما المكتبات الجامعية والمدرسية التي لها أثرها الواضح على الطلبة.

وأضاف محيسن، أن إطلاق القائمة الببليوغرافية الالكترونية جاء من أجل الاهتمام بكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وأنها قامت من خلال الإدارة العامة للمعارض والمكتبات بالاهتمام بكل ما يسهل على الباحثين والدارسين ويلبي احتياجاتهم البحثية.

وأوضح محيسن أن الهيئة شرعت بإعداد مشروع القائمة الببليوغرافية الالكترونية الموحدة للكتب والمكتبات في قطاع غزة، والذي يُعد المشروع الأول في فلسطين الذي يقوم على جمع كافة قواعد بيانات المكتبات المتنوعة من مكتبات جامعية وكليات ومدارس ومؤسسات وغيرها في قاعدة بيانات إلكترونية واحدة، من أجل تسهيل مهمة البحث والحصول على أكبر قدر من المعلومات بأسرع وقت وجهد ممكن.

وبين أن الهيئة نفذت هذا المشروع الوطني الرائد بدعم من صندوق التشغيل الفلسطيني حيث تم من خلال المشروع تشغيل (50) خريجًا من فئة الشباب، بواقع (100) ألف دولار، حيث استمر العمل في المشروع لمدة (6) أشهر متواصلة.

وذكر محيسن أنه من خلال المشروع عملت الهيئة على تجهيز دليل للمكتبات في قطاع غزة يوضح أنواع المكتبات وأماكن تواجدها حسب المنطقة الجغرافية بواقع (208) مكتبة، وحصر (612007) كتاب موزعة على كافة المكتبات في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تجهيز موقع الكتروني خاص بالقائمة الببليوغرافية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدعم الفني الإلكتروني للمشروع، منوهة أنه خلال المرحلة القادمة سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالقائمة مخصص للهواتف الذكية لتسهيل البحث من قبل الباحثين والدارسين وتقديم أفضل خدمة الكترونية للمجتمع الفلسطيني.

وأفاد محيسن أن الهيئة من خلال المشروع نفذت (63) ورشة عمل ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، وإقامة (7) دورات تدريبية في عدد من المكتبات العامة في قطاع غزة.

وشكر الجهات التي تعاونت مع الهيئة في إنجاح هذا المشروع الثقافي الوطني المهم، ومنها صندوق التشغيل الفلسطيني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.