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خلال تنظيم 145 جولة رقابية

الاقتصاد تسجيل 148 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:52

الاقتصاد تسجيل 148 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية
الاقتصاد تسجيل 148 محضر ضبط وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية

غزة- الرأي

 

 

 

 

 

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة  لقطاعغزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع. 

حيث نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 145جولة وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزة لمتابعة الأسعار ، تم بموجبها تسجيل 20 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

كما سجلت  128محضر ضبط بحق عدد من المحال التجارية لوجود سلع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وقالت الاقتصاد،  إن  الإدارة العامة للصناعة بالوزارة  زارت مصنع"أطيب"  أحد أحدث مصانع الهمبرجر في مدينة غزة لتفقد العمل بداخله.

فيما ذكرت أت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة نظمت  11 جولات تفيشية في المحافظة غزة، على محال لبيع الذهب والمجوهرات.

فيما لفتت إلى أن مديرية المصادر الطبيعية تنظم دورة  مساحة لموظفي مقالع الرمال .

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