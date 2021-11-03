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بالتعاون مع مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية

رئيس بلدية الزوايدة يوقع اتفاقية حفر بئر مياه

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:59

رئيس بلدية الزوايدة يوقع اتفاقية حفر بئر مياه
رئيس بلدية الزوايدة يوقع اتفاقية حفر بئر مياه

غزة- الرأي

وقعت بلدية الزوايدة صباح اليوم الأربعاء، اتفاقية حفر بئر مياه بالتعاون مع مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية وبتمويل من ACT .

جاء ذلك، بحضور رئيس بلدية الزوايدة ا.سامي ابو محيسن وعضوي المجلس البلدي ا.ياسر نصار وأ. محمد عياش ومسئول قسم المياه م.يوسف حماد .


وأكد ابو محيسن، أن هذا المشروع هو حفر بئر مياه جديد استبدالا لبئر قديم موضحا ان البئر يأتي ضمن سلسلة الآبار التي نفذتها البلدية لتعزيز شبكة المياه في الزوايدة مما سينعكس بالايجاب على خدمة المواطنين .وأوضح أن البئر سيعمل بقدرة انتاجية 50 كوب مياه في الساعة وبقدرة تشغيلية 15 حصان .


وشكر رئيس بلدية الزوايدة مركز الصداقة الفلسطيني على جهوده المتواصلة في دعم بلديات قطاع غزة بانشاء آبار المياه التي تعود بالنفع على آلاف المواطنين أولا وأخيرا
 

251397622_3082654008680140_305001552487216689_n رئيس بلدية الزوايدة يوقع اتفاقية حفر بئر مياه
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