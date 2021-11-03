مركز شرطة رفح يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "110" ألف شيكل

رفح- الرأي

أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة شكوى مالية تقدم بها أحد المواطنين حول خلافه مع أحد المواطنين على مبلغ مالي .

وبيَن الرائد صبري عبد العال بقسم الشكاوى المالية، أنه استقبل شكوى من المواطن "م.س" مفادها أن له مبلغ مالي في ذمة المشكو ضده "ع.ق" عبارة عن شيكات مالية تقدر بــ "110" ألف شيكل، وأن الأخير يتهرب من الالتزام بسدادها.

وأوضح الرائد عبد العال أنه تم جمع أطراف الخلاف في مكتب الشكاوى المالية, وناقش معهما القضية، لأجل التوصل إلى حل دون اللجوء إلى المحاكم النظامية والنيابة العامة.

وأشار الرائد عبد العال إلى أنه وبعد جهود حثيثة تم بذلها مع الطرفين، تم التوصل إلى حل بأن يقوم المشكو ضده بدفع "50" ألف, وتقسيط المبلغ المتبقي، مضيفاً أنه تم تحرير مصالحة بين الطرفين وإنهاء الخلاف .